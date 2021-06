Laat het EK beginnen: Rode Duivels overtuigen tegen Kroatië en reizen met vertrouwen naar Rusland

Zaaide de 1-1 tegen Griekenland vooral twijfel, dan zorgt de winst tegen vicewereldkampioen Kroatië voor hoop. Medaillehoop. Met dank aan de terugkeer van enkele vaste waarden. Een linkervoet in de defensie, bijvoorbeeld. Voor de pauze Jan Vertonghen, in de tweede helft Thomas Vermaelen. Met ook Alderweireld op niveau werd het voor Jason Denayer zo een pak makkelijker voetballen. Opnieuw automatismen achterin en het uitvoetballen een pak verzorgder. Alleen in de beginfase hadden de Duivels het even niet onder de markt met een agressief gestart Kroatië, maar kansen werden er niet weggeven. Een hele match lang eigenlijk niet. Een opsteker voor de veel in vraag gestelde defensie.

Volledig scherm © Photo News

60ste goal van Lukaku

Op het middenveld was er de rentree van Youri Tielemans. Stilaan uitgegroeid tot echte veldheer. Nooit balverlies. En zo werd het ook voor Leander Dendoncker plots veel veel comfortabeler voetballen. Ook de flanken zorgden regelmatig voor opties. Zeker Castagne kon op rechts bekoren - hij speelde Meunier definitief uit de ploeg. Maar ook op links bewees Chadli zelfs zonder veel matchritme van nut te kunnen zijn. Opvallend hoe Chadli nooit door de mand valt. Nuttige back-up.

En wat dan gezegd van Lukaku? Wie heeft er Eden nodig als je Romelu hebt? Zou er één bondscoach van een EK-land over een betere nummer 9 beschikken? Alleen Lewandowski en Benzema komen in de buurt. Op zijn 28ste goed voor interlandgoal nummer 60. De manier waarop, doet elke verdediging angst inboezemen. Na een goeie voorzet van een eerder onopvallende Mertens rondde Lukaku goed werk van eerst Vertonghen en dan Denayer in duel af.

Even daarvoor deed Lukaku zo mogelijk nog straffer, toen hij een bal uit de lucht plukte, een viertal Kroaten van zich afschudde en al vallend nog de deklat viseerde. In de rebound kon Carrasco beter doen, maar dat moet ook zowat het enige mindere van YFC geweest zijn. Op het einde schudde Courtois - voorts werkloos - nog een uitstekende redding uit de mouwen. Dat hij klaar is voor het EK hoeft allerminst te verbazen.

Op hun sterkste zijn de Duivels nog zeker niet, maar met deze ploeg mag de poulefase geen angst inboezemen. Met zijn meest roze bril op, ziet Martínez erna De Bruyne op toerental, Hazard met minuten in de benen en mogelijk ook Witsel op zes. Zou het?

Lees ook:

Bekijk hier alle video’s van de Rode Duivels:

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.