KVM-doelman Coucke vervangt Kaminski, Vermaelen mag wéér niet reizen uit Japan

Rode DuivelsGaetan Coucke is de vervanger van Thomas Kaminski bij de Rode Duivels. Het is de eerste selectie voor de 22-jarige doelman van KV Mechelen. Kaminski, die de gekwetste Hendrik Van Crombrugge kwam vervangen, testte positief op Covid-19.

Voor de 22-jarige Coucke is het zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. Hij was opgenomen in de U21-selectie van Jacky Mathijssen voor het EK-kwalificatieduel in en tegen Bosnië-Herzegovina (komende week dinsdag). Kaminski, de keeper van het Engelse Blackburn, was zelf maandag pas opgeroepen, nadat Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht) geblesseerd afhaakte. Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge) en Koen Casteels (Wolfsburg) zijn de overige doelmannen.

Thomas Vermaelen is er niet bij. Hij kreeg van de Japanse overheid opnieuw geen toelating om naar België af te reizen. “Om op de no-go van Vermaelen in te spelen, hebben we Hannes Delcroix en Thomas Foket opgeroepen”, vertelde bondscoach Martínez. “Voor Hannes is het zeker een grote stap en hij zal daaruit ook voordeel halen. Zoals ik het zie, zijn er twee wegen naar de nationale ploeg: ofwel op basis van sterke prestaties bij de club, ofwel stroom je door vanuit de jeugdreeksen. Delcroix heeft bij de beloften enkele indrukwekkende wedstrijden achter de rug. Daarin liet hij zien dat hij over een specifiek profiel beschikt, waarnaar we ook op zoek waren. Het is een unieke ervaring voor hem: nu kan hij zich meten met spelers zoals Jan Vertonghen en dat zal hem heel hard helpen in zijn ontwikkeling.”

Voor de bijna 35-jarige Vermaelen is het de derde interlandperiode op rij die hij vanwege reisrestricties moet missen. De Belgische bond had zich vorige week bij de bekendmaking van de selectie nochtans sterk gemaakt dat de verdediger van Vissel Kobe deze keer wel zou mogen afreizen, zonder dat er daarop een lange quarantaineperiode in Japan zou volgen. Voorwaarde daarbij was wel dat de verplaatsing niet langer dan zeven dagen zou duren. Vermaelen moet nu minstens tot maart volgend jaar wachten vooraleer hij nog eens een wedstrijd voor de nationale ploeg kan spelen. Tegen dan zal hij er bijna anderhalf jaar niet bij geweest zijn; zijn laatste interland dateert van november vorig jaar in Rusland.

De typeverdediging met daarin naast Vermaelen ook nog recordinternational Jan Vertonghen en Toby Alderweireld komt zo onder druk te staan, ook al omdat de vervangers het tot nu toe goed deden. “Thomas is een enorm belangrijke speler, zowel op als naast het veld”, liet Vertonghen eerder op dinsdag al duidelijk verstaan. “Ik heb hem altijd een fantastische verdediger gevonden die een heel hoog niveau kan halen.”

