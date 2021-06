Kroatië-coach Zlatko Dalic mikt op resultaat in Brussel: “Zege geeft altijd vertrouwen”

De vicewereldkampioen kon deze week geen vertrouwen tanken in de eerste interland tegen Armenië: in eigen huis kwamen ze niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de voetbaldwerg en dus moet er in Brussel een prestatie en een resultaat neergezet worden om vertrouwen te tanken. “We spelen tegen de nummer een van de wereld en dan moet je respect voor de tegenstander hebben, want zij staan niet voor niets op die plaats. Op het WK deden ze het al uitstekend en met Roberto Martinez hebben ze een van de beste coaches ter wereld”, vertelde de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic tijdens een persmoment. “Het is maar een oefeninterland, maar elke wedstrijd is belangrijk, want een resultaat geeft ook vertrouwen. Wees maar zeker: beide teams mikken op een goed resultaat, zo vlak voor de toernooistart. Op dat EK hebben wij zeker onze kansen, al moeten we op de eerste plaats nederig zijn. Zo hebben we ook drie jaar geleden die tweede plaats behaald op het WK in Rusland.”

Volgens Roberto Martinez is Kroatië in tussentijd zelfs nog sterker geworden, ook al hebben er spelers afgehaakt en bereiken anderen stilaan de pensioenleeftijd. Ook de resultaten laten eerder de neergang vermoeden. Zo kregen ze eind 2018 in de Nations League al eens een 6-0 pandoering te verwerken van Spanje. Een jaar later werd de EK-kwalificatie in een zwakke groep makkelijk afgedwongen, waarna het in 2020 in de Nations League opnieuw fout liep, met vijf nederlagen in zes duels. “Drie jaar geleden hebben we op dat WK een voor ons land historisch resultaat neergezet, maar nu beschikken we niet meer over hetzelfde team: we zitten met jongere en minder ervaren spelers die nog tijd nodig hebben om op hetzelfde niveau te geraken. Bij België is dat niet het geval, al zitten jullie wel met wat blessures. Ik hoop echt dat Kevin De Bruyne fit geraakt, want het zou spijtig zijn als EURO 2020 zou moeten doorgaan zonder hem. Wat mij betreft is hij een van de beste spelers ter wereld.”

Als Samuel Umtiti’s vizier wat minder scherp had gestaan, had België op het WK in de finale tegenover Kroatië kunnen staan. “Laat ons zeggen dat het een mooie EK-finale zou kunnen worden tussen beide landen. Ik zou daar alvast geen enkel bezwaar tegen hebben”, lachte Dalic.

Volledig scherm Zlatko Dalic © BELGA

Vida: “Lukaku een van ‘s werelds beste spitsen”

Domagoj Vida zal morgenavond in een leeg Koning Boudewijnstadion oog in oog staan met Romelu Lukaku, in de oefeninterland tussen België en Kroatië. De 32-jarige vicekapitein bij de Kroaten kijkt al uit naar een clash op het scherpst van de snee. “Lukaku is een van de beste spitsen in Europa", vertelde de verdediger van het Turkse Besiktas. "Bij Inter speelt hij samen met Perisic en Brozovic en zij vertellen altijd alleen maar goeie dingen over Lukaku. Als spits is hij moeilijk af te stoppen, dus dat wordt wel een uitdaging.”

Ook voor Kroatië is het duel tegen de Rode Duivels het laatste voor de start van het EK. Ook de Kroaten zitten met twijfels, want de resultaten zijn al een tijdje minder en dinsdag geraakten ze in eigen huis zelfs niet voorbij Armenië (1-1). "We hebben dus echt wel een goeie prestatie nodig om met vertrouwen aan het EK te kunnen starten. Dit is onze laatste test en België is een van de beste teams ter wereld. Na onze tweede plaats op het WK zijn de verwachtingen in eigen land hooggespannen, maar wij zien dat niet als een nadeel. Kroatische fans eisen altijd veel van hun nationale elf, en nu zelfs nog meer. Wij vinden dat niet erg en zien het als een eer om voor onze mensen te spelen."

Voor een laatste duel tussen beide landen moeten we al terug naar 11 oktober 2013. Een historische dag voor de Rode Duivels, die toen in het Maksimirstadion in de hoofdstad Zagreb na twee goals van Romelu Lukaku met 1-2 gingen winnen en zo de kwalificatie voor het WK in Brazilië afdwongen. Ook Vida was er toen al bij, hij stond toen rechts in een driemansverdediging en zag van dichtbij dat Lukaku niet af te stoppen was. Intussen spelen de Kroaten met vier achterin.

Volledig scherm Domagoj Vida © BELGA