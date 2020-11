Krijgt Romelu Lukaku verbod om naar België af te reizen voor Rode Duivels?

Volgens Sky Sport Italia hebben spelers van diverse Serie A-clubs het verbod gekregen om af te reizen naar hun nationale teams voor interlandverplichtingen. In eerste instantie ging het alleen om Fiorentina, maar nu worden ook Genoa, AS Roma, Lazio, Sassuolo en het Inter van Romelu Lukaku genoemd als clubs die hun spelers in quarantaine moeten houden. Dit omdat er tenminste één positieve speler in de selectie zit. Onduidelijk is of dit inderdaad voor alle spelers geldt en hoelang zij precies in quarantaine moeten blijven. Het zijn de lokale gezondheidsautoriteiten in Italië die het verbod opleggen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Lukaku maakte deze namiddag in Bergamo al zijn rentree na een lichte blessure die hem de Champions League-clash tegen Real Madrid deed missen. Bij een 0-1-voorsprong kwam hij doelpuntenmaker Lautaro aflossen in minuut 73, maar Inter gaf de zege nog uit handen. De ingevallen Miranchuk zorgde voor de 1-1 voor Atalanta, zodat Inter met 12 op 21 op een zevende plaats blijft hangen.

Volledig scherm Lukaku wil voorbij Cristian Romero van Atalanta. © Getty Images

De Rode Duivels spelen woensdag vriendschappelijk tegen Zwitserland, waarna de Nations League-duels in eigen huis tegen Engeland (15/11) en Denemarken (18/11) volgen. Ondanks een lichte blessure maakt Lukaku deel uit van de selectie. De spits van Inter liep in de Champions League een klein letsel aan de adductoren op tegen Shakhtar Donetsk. “Het is belangrijk dat Romelu erbij is. We geloven dat er nog wat tijd is om zijn situatie te analyseren. Maandag hakken we de knoop definitief door en beslissen we of Romelu kan spelen of niet”, aldus Martínez vrijdag. Die knoop hoeft hij misschien dus helemaal niet door te hakken.

Dries Mertens, die het vorige drieluik van de Duivels miste omdat hij op hotel met Napoli in verplichte quarantaine verbleef, moet nu wel van de partij zijn. De Napolitanen deden vandaag ook een goeie zaak in Bologna. 0-1. Osimhen kopte een voorzet van Lozano binnen. Koulibaly (ex-Genk) miste een penalty. Mertens werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald voor Politano. Napoli heeft 14 op 21 en is gedeeld derde.