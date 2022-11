Koning Filip, met opvallende tattoo, steelt de show in héérlijk Rode Duivels-filmpje: “Kevin, je moet daar zijn!”

Rode Duivels De Rode Duivels aanmoedi­gen in de studio tijdens hun laatste en enige oefenpot voor het WK? Schrijf je nu in voor Deviltime

Kom jij onze Rode Duivels aanmoedigen tijdens hun laatste oefenwedstrijd tegen Egypte voor de start van het WK? Dat kan live vanuit onze studio in Antwerpen. We zoeken nog een publiek voor vrijdag 18 november. Je wordt vanaf 14 uur verwacht in de studio. Zin om erbij te zijn? Schrijf je dan nu in op de website van VTM en laat weten met hoeveel personen je erbij wil zijn.

3 november