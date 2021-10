“Klaar om te frituren”: Franse sportkrant L'Équipe prikt naar Rode Duivels met uitdagende voorpagina

Rode DuivelsBelgië-Frankrijk, ‘t is een beladen affiche. De Franse sportkrant L’Équipe doet ook z'n duit in het zakje met een uitdagende voorpagina. “Klaar om te frituren.” Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de Fransen.

Vanavond kijken de Rode Duivels buurland Frankrijk in de ogen in de Final Four van de Nations League. Inzet: een finaleplaats en de bijhorende dikke kans op een prijs voor de ‘gouden generatie’. Maar toch ook wel een beetje revanche voor die vervelende nederlaag in de halve finale op het WK in Rusland drie jaar geleden. De Belgen verloren er met 1-0 na een enerverende wedstrijd en zagen zo de droom uit elkaar spatten.

Terwijl Jan Vertonghen in HLN Sportcast al toegaf dat “er toch iets is blijven hangen”, laat ook de Franse sportkrant L’Équipe niet na om een prikje richting de Duivels uit te delen. “Klaar om te frituren”, kopt de krant in het groot op de voorpagina. Aan Hazard, De Bruyne en Lukaku om straks te antwoorden op het veld.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de Fransen de spot drijven met de Rode Duivels. Na de eerste wedstrijd op het voorbije EK (3-0-zege tegen Rusland) stelde analist Gilles Favard - ook toen al in de studio van L’Équipe - dat “de Belgen snel weer thuis zouden zijn om frieten te eten”. Die uitspraken kwamen wel als een boemerang terug in het gezicht van Favard en co, want ‘Les Bleus’ werden op het EK zelf al in de 1/8e finales uitgeschakeld door Zwitserland.

De wedstrijd België-Frankrijk is vanavond LIVE te bekijken op VTM. De aftrap is om 20u45, de voorbeschouwing in de studio begint twintig minuten eerder.

De voorpagina van L’Équipe:

Het weerzien met Frankrijk kwam uiteraard ook uitgebreid aan bod in ‘HLN Sportcast Deviltime’ met Jan Vertonghen en Charles De Ketelaere. Beluister hieronder de volledige aflevering:

