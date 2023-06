KIJK. “Vroeg of laat moet hij inzien dat dit niet helemaal klopt”: onze analisten zien, ondanks “rechtlijnig karakter van Courtois”, een opening

Komt het nog goed tussen Thibaut Courtois (31) en de Rode Duivels ? In de VTM-studio hebben onze analisten Marc Degryse en Jan Mulder het over een “erg moeilijke situatie”, maar zeker die eerste denkt dat het wel goed komt. “Als ze samen even rond de tafel zitten, moet dit uitgeklaard worden", vindt Degryse.

Op de vraag van presentator Maarten Breckx als zou Courtois na de 0-3 spijt hebben er niet bij te zijn geweest, denkt Degryse van niet. Maar ondanks de delicate kwestie en “het rechtlijnige karakter van Courtois” (zie video onderaan), ziet de analist wel een opening. “Vroeg of laat moet Courtois toch inzien dat dit niet helemaal klopt. Als hij na zijn trouw en enkele weken vakantie samenzit met Tedesco en technisch directeur Vercauteren, moet dit toch uitgeklaard geraken. Die twee kunnen daar toch even naar Madrid voor reizen, of hij naar Brussel. Kijk, ik vind het nog altijd niet kunnen wat Thibaut gedaan heeft. Je ploeg laat je niet in de steek. Maar na enkele weken moet hij toch inzien dat hij een stap te ver is gegaan en kan hij daar zijn excuses voor aanbieden. We willen toch allemaal dat Courtois in september en zeker op het EK toch terug voor de Duivels speelt?”

Volledig scherm © Photo News

Jan Mulder vindt wel dat Courtois moet bekennen dat hij fout zat. “Want bondscoach Tedesco kan niet terugkrabbelen en de volgende keer doen alsof er niets gebeurd is. Een coach is de leider. Het ligt dus eigenlijk in het kamp-Courtois. Hij moet zeggen dat-ie geëmotioneerd heeft gereageerd, bijvoorbeeld. Maar zal hij dat doen... Of Tedesco schuld treft? Vedetten moeten niet gepamperd worden ten koste van alles. Naar mijn gevoel heeft de bondscoach geen fout gemaakt.”

En toch is er ook twijfel wat betreft Courtois, bij Degryse. “Als Courtois de lijn van Tedesco niet wil volgen, dan is hij ook in staat om er de brui aan te geven. Courtois is gekend om iemand die rechtlijnig is en bij zijn standpunt blijft. Het wordt toch een moeilijke”, aldus Degryse.

KIJK. Mulder: “Het ligt in het kamp-Courtois”

Degryse: “Courtois ook in staat om er brui aan te geven”

Volledig scherm Maarten Breckx, Marc Degryse en Jan Mulder. © VTM