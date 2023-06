KIJK. Tedesco schudt enkele verrassingen uit z'n mouw: Trésor, Deman, Al-Dakhil en Bodart voor het eerst bij Rode Duivels

(edited) (edited)

Ameen Al-Dakhil, Michy Batshuayi, Arnaud Bodart, Sebastiaan Bornauw, Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Olivier Deman, Leander Dendoncker, Jérémy Doku, Wout Faes, Thomas Kaminski, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Orel Mangala, Loïs Openda, Alexis Saelemaekers, Matz Sels, Arthur Theate, Youri Tielemans, Mike Trésor, Hans Vanaken en Jan Vertonghen.

Ziedaar de 24 namen van bondscoach Domenico Tedesco, met toch een aantal verrassingen. Onder meer Olivier Deman (Cercle Brugge) en Ameen Al-Dakhil (Burnley) zijn erbij, twee jongens die ook zijn opgeroepen voor het beloften-EK. “Het was een heel moeilijke selectie”, gaf ook Tedesco toe. “Mede ook door het EK U21, wat heel belangrijk is voor ons, en omdat het het einde van het seizoen is. Ameen zag ik bezig bij Burnley, hij heeft een heel interessant profiel en ik wil hem leren kennen. Hetzelfde met Deman. Hij speelde een grote rol in het fantastische seizoen van Cercle. Ik wil zien hoe ze het doen tussen de andere Duivels.” Zij vliegen na het tweeluik van de Duivels nog richting Georgië.

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku sluiten pas later aan, aangezien zij zaterdagavond nog de Champions League-finale betwisten. “Ze verdienden wat rust. Het is niet alleen die finale, maar ook het lange seizoen. Beker, competitie... Ze pikken woensdagochtend aan.” Hetzelfde geldt voor Michy Batshuayi, die zondagavond nog in actie komt in Turkije. “Wie mijn favoriet is voor de CL-finale? Ik ben neutraal. Ik hoop gewoon dat beide spelers ervan genieten.”

Leandro Trossard onderging een kleine operatie en gaf verstek, ook Koen Casteels en Amadou Onana moesten geblesseerd afhaken. Die laatste is voor Tedesco misschien wel de grootste aderlating, want de middenvelder had zich de laatste interlands opgewerkt tot basisspeler. “We kregen die info gisteren. Een bittere pil natuurlijk. Hij is een belangrijke speler voor ons, maar we lossen dat op.”

Ook Thorgan Hazard en Dries Mertens zijn niet opgenomen in de selectie. “Een signaal is dat zeker niet, we hebben gewoon veel opties op de flank. De deur is zeker niet gesloten voor hen.”

KIJK. Tedesco over de afwezigheid van Onana

Mike Trésor (Racing Genk) profiteert van de afwezigheden en is er voor het eerst bij. “Ik heb meer kansen om Mike bezig te zien dan in maart. Toen kende ik hem wel een beetje, maar niet goed genoeg. Hij speelde fantastisch bij Genk en brak het record van assists. Vandaar deze kans.”

Toby Alderweireld is er niet bij, ook al gaf hij in volle euforie na de titel met Antwerp wel toe dat hij de deur terug op een kier had staan. Tedesco stuurde hem meteen daarna een berichtje, maar kreeg als antwoord: ‘Niet deze maand, coach.’ “Maar ik heb het dus wel geprobeerd, ja”, gaf Tedesco toe. “We zien wel naar de toekomst toe. Hij was heel emotioneel na de match natuurlijk. Het was zijn keuze om op pensioen te gaan, maar de deur staat nog voor hem open.”

KIJK. Tedesco over gesprek met Alderweireld

Jan Vertonghen kwam met Anderlecht al even niet in actie, maar zit wel gewoon in de selectie. Een ideale situatie is dat niet, weet ook de bondscoach. “Het is wat het is. We hebben na de reguliere competitie een open gesprek gehad. Hij en ik wilden allebei dat hij erbij zou zijn. Hij had wat enkelproblemen en heeft daaraan kunnen werken. Maar hij is een topprofessional. Ik heb hem elke dag gehoord, want hij werkt hier in Tubeke in de gym aan zijn conditie.”

Van Roméo Lavia, Johan Bakayoko, Charles De Ketelaere en Zeno Debast was al geweten dat zij er niet bij zouden zijn. De Belgische beloften maken zich vanaf eind deze week immers op voor het EK U21 in Georgië en Roemenië, dat op 21 juni wordt afgetrapt. Jacky Mathijssen nam bovenstaande vier namen daarvoor op in zijn selectie.

