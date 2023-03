KIJK. Mulder fan van verrassende basispion Lukebakio: “Echt een goede voetballer”

Wout Faes, Arthur Theate en Dodi Lukebakio. Dat zijn volgens VTM-analiste Heleen Jaques, Marc Degryse en Jan Mulder de verrassingen in de eerste basiself van Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels. Mulder is alvast fan van Lukebakio. “Dat is een leuke, elegante onberekenbare speler”, zegt hij. “Sinds zijn passages bij Anderlecht en Charleroi is hij ook stabieler geworden. Echt een goeie speler in de Bundesliga. Hij is doelgericht, hij scoort. Ik vind het een goede voetballer.”