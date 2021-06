“Kijk met trots terug op mijn periode bij Rode Duivels”: Dick Advocaat neemt uitzonderlijk zijn telefoon op

Rode Duivels Youri Tielemans over lastige start in Rusland, emotionele match van donderdag en transfer: “Eerst focus op EK, daarna zien we wel”

14 juni Naast Dennis Praet sprak ook Youri Tielemans de pers toe in het Proximus Basecamp van Tubeke. Over zijn minder eerste halfuur in Rusland, de terugkeer van Axel Witsel en de eventuele belangstelling deze zomer. “Ik focus me op dit EK. Daarna zien we wel.”