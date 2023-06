KIJK. Met een kus van z’n verloofde Mishel er bovenop: Thibaut Courtois geëerd als lid van ‘Club van 100'

Met enige vertraging, want de keeper van Real Madrid speelt vandaag al interland 102. Maar omdat de vorige interlands op verplaatsing waren, vond dat moment vanavond in het Koning Boudewijnstadion plaats. Eerder werden zijn handen ook al vereeuwigd in de ‘Walk of Fame’ voor het bondsgebouw in Tubeke. Zes Duivels van de Gouden Generatie gingen Courtois voor (zie tabel hieronder), met de vandaag onbeschikbare Jan Vertonghen als recordhouder met 147 caps. Later deze maand stappen Courtois en Gerzig in het huwelijksbootje. Vorig weekend hielden de twee hun vrijgezellenweekend in respectievelijk Boedapest en Marbella.