KIJK LIVE. Rode Duivels starten perfect aan WK-kwalificaties en verspillen weinig energie aan Wales, volg nu de nabeschouwing met Mulder, Degryse en Ceulemans!

Rode DuivelsBelgië heeft z’n start in de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar niet gemist. De Rode Duivels rekenden in Leuven al bij al eenvoudig af met Wales, dat wel snel op voorsprong kwam. Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard en Romelu Lukaku tekenden voor de Belgische goals.

De Rode Duivels keken Wales voor het eerst in de ogen sinds de nederlaag in de kwartfinales op het EK 2016. De Belgen waren gebrand op revanche, maar namen een valse start. Na een knappe combinatie met sterspeler Gareth Bale zette Harry Wilson de bezoekers al snel op voorsprong. Tot paniek hoefde dat niet te leiden voor de Duivels, want het openingsdoelpunt was zowat het enige wat Wales in aanvallend opzicht op de mat legde. De Welshmen trokken een dubbele afweergordel op en lieten de bal aan de troepen van Roberto Martínez.

Dé weelde van deze Duivels is natuurlijk dat er bij afwezigheid van Eden Hazard nog steeds iemand als Kevin De Bruyne tussen de lijnen loopt. Romelu Lukaku duwde een voorzet van ‘KDB’ eerst nog over, maar vijf minuten later was het toch raak. De Bruyne ging dit keer zelf z’n kans en knalde de gelijkmaker vanbuiten de zestien via de paal binnen. Nog voor het halfuur was de scheve situatie al helemaal rechtgezet: Thorgan Hazard kopte de voorzet van Thomas Meunier eenvoudig tegen de touwen. België had de regie van de match stevig in handen, al leidde dat niet tot een karrenvracht aan kansen. Met een krappe maar verdiende 2-1-voorsprong trokken de Duivels de rust in.

Het kwartiertje pauze deed Wales duidelijk goed, want de bezoekers kwamen met een ander gelaat uit de kleedkamers. De Welshmen zetten hoger druk en lieten de Duivels minder makkelijk voetballen. Niet dat het de Belgen in de problemen bracht, want de zeldzame kansen bleven wel voor de thuisploeg. Romelu Lukaku miste eerst z’n controle, in de herneming mikte De Bruyne net naast de kooi van Wales-doelman Ward. Enkele minuten later ging de bal op de stip na een overtreding op Dries Mertens. Een koud kunstje voor Lukaku, die z’n 18de goal in 14 interlands binnenschoot. 3-1 was ook de eindstand na een volwassen wedstrijd van de Duivels, die goed beginnen aan de WK-kwalificaties. De volgende opdracht volgt zaterdag in Tsjechië.

VIDEO. De goals uit België-Wales

De verrassende 0-1 van Wilson:

De heerlijke gelijkmaker van De Bruyne:

Hazard kopt België op voorsprong:

Lukaku neemt alle twijfels weg vanaf de stip:

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Ben jij de grootste voetbalkenner van het land? Speel mee met De Gouden 11 en maak kans op talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.