KIJK LIVE. Rode Duivels reizen vanuit Charleroi naar Rusland, waar ze morgen hun EK openen. Volg hier het vertrek!

Rode DuivelsHet is zover! Vanavond trappen Turkije en Italië het EK op gang, maar, nog belangrijker: de Rode Duivels reizen naar Sint-Petersburg om er morgen hun opener af te werken tegen Rusland. Welk nieuws valt er nog te rapen in het Belgische kamp? Via deze liveblog blijft u op de hoogte!