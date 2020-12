KIJK LIVE. Roberto Martínez over Wales, Tsjechië, Wit-Rusland en Estland in race naar WK 2022

Rode Duivels De Bruyne: “In de eerste helft voetbalden we met te weinig lef”

18 november Kevin De Bruyne zette de 4-2-eindstand op het bord, maar zag ook dat de Duivels in de eerste helft het spel te veel ondergingen. “In de eerste helft hebben we te weinig zelf gevoetbald en daardoor we verloren een beetje de controle. De tegendoelpunten zijn natuurlijk wat knullig, maar we speelden voor de rust vooral met te weinig lef en dat moesten we meer doen. Daar horen risico’s bij, maar zo keert de rust vanzelf terug.”