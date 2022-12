KIJK LIVE. “Moment voor de geschiedenisboeken": Hernan Losada, vanuit Qatar, hoopt op WK-winst voor Argentinië én vooral Lionel Messi





Het WK voetbal in Qatar straks om 16u met Argentinië tegen Frankrijk zijn droomfinale. Kan Lionel Messi zijn ultieme droom waarmaken of flikken ‘Les Bleus’ het na Rusland 2018 voor een tweede keer op rij? In onderstaande liveblog zit u op de juiste plaats voor al het WK-nieuws.