KIJK LIVE. Mignolet nu toch geklopt: Tzavellas maakt er 1-1 van!

Rode Duivels De Bruyne geniet van extra weekje vakantie aan zwembad van villa in Heus­den-Zol­der

1 juni Terwijl zijn collega-Duivels gisteren verzamelden in Tubeke, geniet Kevin De Bruyne nog van een weekje extra rust. Welgekomen natuurlijk, na die flinke botsing met Antonio Rüdiger tijdens de Champions League-finale vorig weekend. De Bruyne is wel al in het land, want op Instagram is te zien hoe de middenvelder van het warme weer aan het zwembad van zijn villa in Heusden-Zolder profiteert. Op 7 juni vervoegt De Bruyne zijn ploegmaats bij de nationale ploeg.