KIJK LIVE. Maarten Breckx praat met analisten Jan Mulder en Marc Degryse over de rijke geschiedenis van de ‘Derby der Lage Landen’

Rode Duivels Dit fantasti­sche hotel wordt uitvalsba­sis voor Duivels in Qatar

Er is een antwoord op de vraag in welk hotel onze Rode Duivels zullen verblijven tijdens het WK voetbal in Qatar, dat op 21 november wordt afgetrapt. De laatste dagen waren er nog drie opties overgebleven, maar de kogel is door de kerk: het wordt de Banyan Tree in de hoofdstad Doha. “We zijn verbaasd over de kwaliteit op alle mogelijke vlakken”, aldus CEO Peter Bossaert, die voor de WK-loting op prospectie trok.

2 april