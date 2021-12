KIJK LIVE. Jan Mulder blikt vooruit naar ‘Derby der Lage Landen' in Nations League

HLN Sportcast Marc Degryse in HLN Sportcast over combo De Bruy­ne-Vana­ken: “Ze voelden elkaar goed aan”

De Rode Duivels speelden gisterenavond 1-1 gelijk bij Wales en sloten de kwalificatieperiode voor het WK in Qatar zo ongeslagen af. In HLN Sportcast blikt Jonas Decleer met Marc Degryse en Gilles Mbiye Beya terug op de wedstrijd. Daarnaast bellen ook Rode Duivel Toby Alderweireld en ex-assistent-bondscoach Vital Borkelmans even in.

17 november