KIJK LIVE. “Ik had Vanaken kans gegeven. Meer kan hij niet doen”: volg de voorbeschouwing met Degryse over opstelling van Rode Duivels tegen Frankrijk

Rode Duivels Statistie­ken in ons voordeel, of toch niet? België won meeste duels tegen Frankrijk... maar nooit op groot toernooi

6 oktober De Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët heeft z’n internationals gisteren opgedragen om de halve finale tegen de Rode Duivels in de Nations League ernstig te nemen. Een beetje een overbodig verzoek, want Frankrijk en België, dat is een duel dat over de jaren uitgegroeid is tot een klassieker. De Rode Duivels zijn zelfs de populairste tegenstander van Les Bleus: morgenavond zijn ze al aan hun 75ste confrontatie toe.