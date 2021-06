KIJK LIVE. "Iedereen is jaloers op ons duo De Bruyne-Lukaku": Mulder en Degryse zien groepswinnaar België 9 op 9 pakken tegen Finland

De andere, zo mogelijk nog belangrijke, Belgische winst tegen Finland? De minuten die Vermaelen, Witsel, De Bruyne en Eden Hazard van bij de aftrap maakten. Zonder echt getest te worden, toonde Vermaelen zich defensief bedrijfszeker - zijn offensieve inbreng zal hij zich nog lang herinneren. Stond Witsel te voetballen met een auro rond hem alsof hij nooit geopereerd is aan de achillespees, was De Bruyne (gaf hij twee slechte passes?) geregeld weer zijn geniale zelve en was Hazard... welja, maakte Hazard de negentig minuten vol.

Want op de beste Eden blijft het nog wel even wachten. Nog veel afval in het spel en zelden flitsend. Gebeurde dat rond het uur dan wel, vond Hazard een sterke Finse doelman Hradecky op zijn weg. Even viel zelfs te vrezen voor het ergste, toen Eden vlak voor de pauze onderuit ging en naar de voet greep. Met pijnlijke grimas en trekkebenend verdween hij de pauze in, gelukkig om de tweede helft terug te keren. Een goal in de slotfase, zijn krul ging net naast, had hem deugd gedaan. Moeilijk vraagstuk voor Martínez, of je deze Hazard ook in de achtste finale laat starten.