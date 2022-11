KIJK LIVE. Eisen de onderliggende frustraties hun tol bij de Rode Duivels? Gilles De Bilde laat er zijn licht over schijnen

ONS RAPPORT. “Hij voetbalde onherken­baar”: twee Rode Duivels gebuisd, één topper had weer superhel­den-ca­pe aan

De Rode Duivels zijn het WK voetbal begonnen met winst, maar voor hartlijders was deze opener niet. Voor de pauze werden de Duivels geregeld overlopen en was het een half mirakel dat Canada niet kon scoren. Dat reflecteert zich in onze individuele punten op tien voor elke speler, met twee buizen en twee spelers met een 5 op 10. Maar ook eentje met een 8. “Wat zouden we zijn zonder hem?”

24 november