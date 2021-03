KIJK LIVE. Duivels buigen scheve situatie helemaal om! Hazard kopt België op voorsprong na prima voorzet Meunier

Sparen ‘Vastgoed behoudt zijn waarde’: klopt dat nog steeds?

22 maart Investeren in vastgoed wordt vaak als interessante optie genoemd voor wie wat spaarcenten over heeft. Op uw spaarboekje brengt dat geld immers niet veel op, en veel mensen hebben niet meteen zin in beleggingen. Vastgoed bleek de voorbije jaren ook een goede belegging. Maar blijft dat wel zo? Spaargids.be zocht uit of de prijzen momenteel op hun piek zitten en of een eventuele terugval mogelijk is.