KIJK LIVE. Dendoncker en Chadli starten in cruciaal duel tegen Denemarken - Volg hier de voorbeschouwing!

Buitenlands voetbal Engelsen geland in België, bondscoach Southgate gelooft rotsvast in zege: "We bewezen al dat we Duivels kunnen kloppen"

14 november De Engelsen zijn inmiddels in het land. Bondscoach Gareth Southgate blikte vanmiddag vooruit naar het topduel van morgen tegen de Rode Duivels. "België heeft een fantastisch team, maar we kunnen er zeker gaan winnen. Dat hebben we vorige maand al bewezen met de 2-1-zege op Wembley.”