KIJK LIVE. Daar is hij dan toch: Lukaku maakt er 2-1 van na sluwe vrije trap Tielemans!

Rode Duivels Martínez kan niet rekenen op Eden Hazard, die volgens Marca ook nog niet op trainings­veld van Real staat

13:16 Vandaag hebben de Rode Duivels aan één punt genoeg tegen Denemarken om zich bij de Final Four van de Nations League te voegen. Al zal dat wel zeker zonder Eden Hazard gebeuren. “De tijd stond niet aan onze kant”, vertelde bondscoach Roberto Martínez gisteren aan VTM Nieuws. Volgens het Spaanse Marca stond Hazard vandaag alvast nog niet op het trainingsveld in Madrid - is hij nog steeds niet verlost van corona?