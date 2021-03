KIJK LIVE (20u45). Winnen Rode Duivels overtuigend tegen Wit-Rusland?

Rode Duivels Vertonghen op de koffie bij Mulder: “Heb het gevoel dat we een goede Hazard gaan zien op het EK”

14:16 De honger naar succes is bij Jan Vertonghen nog altijd héél groot. Dat vertelde de Rode Duivel op de koffie bij Jan Mulder. “We moeten met de Belgen voor niemand kwalitatief onderdoen. Is een halve finale op het EK voldoende? Neen. We gaan voor het hoogst haalbare, mét Eden Hazard. Want we hebben hem nodig. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij er zal zijn én ik heb zelfs het gevoel dat we een goede Hazard op het EK gaan zien.”