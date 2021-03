KIJK LIVE (20u45). Winnen Rode Duivels overtuigend tegen Wit-Rusland? Dit is de verwachte opstelling

Rode Duivels Philippe Albert over de concurren­tie centraal achterin: “Denayer is de toekomst, maar puur verdedi­gend is Vermaelen nog steeds de beste”

25 maart Alderweireld rechts en Vertonghen links in de driemansdefensie. Maar wie zal Roberto Martínez op het EK tussen hen zetten? Thomas Vermaelen (35)? Jason Denayer (25)? Of Dedryck Boyata (30)? “Sinds het afzwaaien van Kompany is er geen hiërarchie meer”, ziet analist Philippe Albert.