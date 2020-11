KIJK LIVE (20u45). Schmeichel bezoekt herdenkingsbeeld Khun Vichai - Preben Larsen: “Denemarken altijd gevaarlijk tegen betere landen”

Rode Duivels Sinds woensdag werd in elke Vlaamse provincie minstens één interland gespeeld: Leuven 23ste thuishaven voor Rode Duivels

16 november De Rode Duivels speelden tegen Zwitserland hun 383ste wedstrijd in eigen land. Voor het eerst deden ze dat in Leuven. Den Dreef werd zo de 23ste thuishaven. Vlaams-­Brabant kan nu ook afgekruist worden en zo kwamen de Duivels al in alle Vlaamse ­provincies in actie. De meeste interlands vonden plaats in het Brussels Gewest: 265. Tijd voor een ronde van België, langs 23 stadions en enkele iconische wedstrijden.