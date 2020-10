KIJK LIVE (20u45). Pakken gehavende Rode Duivels zege tegen IJsland?

Rode Duivels Martínez wacht op... afgetrain­de Mertens: “Hopen dat de Italiaanse autoritei­ten hem nog vrijlaten”

12 oktober Tegen beter weten in? Roberto Martínez blijft hopen dat Dries Mertens er woensdag in IJsland wél bij is. “Hij verdient dat. Dries speelt al zolang bij de nationale ploeg, dat we tot de allerlaatste seconde op hem zullen wachten. Hopend dat de Italiaanse autoriteiten hem nog gaan vrijlaten, want dit is een frustrerende situatie voor Dries.”