KIJK LIVE (20u45). Lukaku voert experimentele Duivels aan, Mertens en Tielemans starten op de bank

Energie Een airco voor de warme dagen? Zoveel betaal je aan energie

21 mei Ieder jaar neemt het aantal hete dagen toe. Veel mensen snakken dan ook naar de nodige verfrissing in huis. Wil je dit jaar graag een airco aanschaffen? Wat voor toestel kies je best voor welke ruimte? Wat is de impact van een airco op je energiefactuur? En welke toestellen verbruiken het minste? Mijnenergie.be rekende het uit.