KIJK LIVE (20u45). Halen de Rode Duivels uit tegen Tsjechië? Volg de match LIVE via VTM of HLN.be!

Rode Duivels Roberto Martínez haalt Sambi Lokonga en Mangala bij Rode Duivels, Lukaku (voorlopig) in selectie

19 maart Romelu Lukaku zit (voorlopig) in de selectie van de Rode Duivels voor de WK-kwalificatieduels tegen Wales (24/3), Tsjechië (27/3) en Wit-Rusland (30/3). “Het is afwachten of Romelu nog kan aansluiten”, aldus Roberto Martínez. De bondscoach roept Orel Mangala (23) en Albert Sambi Lokonga (21) op als opties voor de ‘nummer zes’.