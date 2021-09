KIJK LIVE (20u45). Halen de Rode Duivels uit in en tegen Estland? De WK-kwalificatiematch is live te bekijken op VTM en HLN.be!

Rode Duivels Roberto Martínez houdt tot WK 2022 vast aan zijn vertrouwde namen: “Leeftijd is geen probleem”

21 augustus Roberto Martínez zal zijn selectie niet zomaar door elkaar gooien voor het WK van 2022 in Qatar. De gemiddelde leeftijd van de Rode Duivels zal rond en zelfs over de 30 liggen, maar dat vindt de bondscoach geen issue, zo vertelt hij in een interview aan VTM Nieuws. “Leeftijd is geen probleem. Problematisch wordt het pas als de spelers ondermaats presteren. Wij werken hard aan de spelers van de toekomst, maar willen de ervaren pionnen die er vandaag zijn zo lang mogelijk aan boord houden.”