KIJK LIVE (20u45). Gilles De Bilde: “Absoluut geen angst dat het weer misloopt” - Preben Larsen verwacht gemotiveerde Denen

Rode Duivels HERBEKIJK. Dries Mertens scoort héérlijk in ‘zijn’ Leuven nadat ook Tielemans raak trof tegen Engeland

15 november De Rode Duivels hebben op de vijfde en voorlaatste speeldag van de groepsfase van de Nations League een goede zaak gedaan. In Leuven klopten de Duivels concurrent Engeland met 2-0. Denemarken haalde het tegelijkertijd in de absolute slotfase met 2-1 van IJsland. De kwalficatie voor de Final Four is zo nog niet binnen, maar woensdag volstaat voor de manschappen van bondscoach Roberto Martinez, die zondag zijn vijftigste interland coachte, een gelijkspel op de slotspeeldag tegen Denemarken voor plaatsing. Engeland is na de nederlaag uitgeschakeld.