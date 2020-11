KIJK LIVE (20u45). Eén punt tegen Denemarken is genoeg voor de Final Four: klaren de Duivels de klus aan Den Dreef?

Rode Duivels Roberto Martínez ziet Eden Hazard finaal niet naar België afzakken: “De tijd stond niet aan onze kant”

17 november Engeland hebben we achter de rug, morgen hebben de Rode Duivels aan één punt genoeg tegen Denemarken om zich bij de Final Four van de Nations League te voegen. Al zal dat wel zeker zonder Eden Hazard gebeuren. “De beslissing is vanmiddag gevallen: Eden komt niet naar België. De tijd stond niet aan onze kant, want ik denk dat hij tegen het weekend weer fit zal zijn.”