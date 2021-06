KIJK LIVE (20u45). Dit is de verwachte basiself voor oefenduel tegen Griekenland

Rode Duivels DUIVELSDE­BAT. Krijgen we een fitte Witsel te zien? “Als hij forceert, dan neemt hij een risico voor z'n carrière”

2 juni Nog 10 keer slapen en dan trappen de Rode Duivels hun EK 2021 op gang. Doet ons land straffer dan drie jaar geleden op het WK in Rusland? Onze chef voetbal Stephan Keygnaert ging in debat met analist Marc Degryse. Tweede topic: de achillespees van Axel Witsel. “Een tweede speler als hem hebben we niet.”