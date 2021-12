KIJK LIVE (18u). U droomt van Oranje en Engeland: welke tegenstanders loten Rode Duivels in Nations League?

Rode Duivels Roberto Martínez ziet “veel positieve” dingen: “De tegengoal is het enige dat ik zou willen vergeten”

Bondscoach Roberto Martínez was een tevreden man na de wedstrijd tegen Wales. “Als je ziet hoe de ploeg aan de wedstrijd begint. Met veel nieuwe gezichten, in een vol stadion... En toch startten wij dominant met een prima doelpunt. Dat is een pluim voor het karakter van de jongens.”

17 november