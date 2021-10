KIJK LIVE (15u). Rode Duivels verzamelen voor Final Four in Nations League, volg de aankomst, persconferenties en training op HLN.be

Rode Duivels Martínez na pittige reis naar Kazan: “De spelers die morgen in actie komen, zullen fris zijn”

8 september De Rode Duivels trokken vandaag naar Kazan, waar ze morgen Wit-Rusland partij geven in de strijd om een ticket voor het WK in 2022. Bondscoach Roberto Martínez, die wel wat sterkhouders mist, blikte zonet vooruit en beschikt naar eigen zeggen over een frisse selectie. “De nieuwe namen die in de basis komen, krijgen een mooie kans om zich te tonen.”