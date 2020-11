KIJK LIVE (12u). Roept bondscoach Roberto Martínez voor het eerst Charles De Ketelaere bij de selectie, en wat met Lukaku?

Buitenlands voetbal Neemt Zidane een onverant­woord risico? Een reconstruc­tie van de ‘Strange Case of Mr Hazard’

31 oktober Het blije wederoptreden van Eden Hazard (29) afgelopen dinsdag was voor velen een enorme verrassing. Vandaag start hij zelfs in de basis tegen Huesca. Hazard voelt zich niettemin fysiek uitstekend. Maar de vraag rijst of hij door Zinédine Zidane niet te snel is gebracht om een sportieve crisis af te wenden. Een reconstructie van de ‘Strange Case of Mr Hazard’.