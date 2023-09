KIJK. Jan Mulder als Joanna Golddigger in ‘Make Up Your Mind’: “3,5 uur lang opgemaakt, een traumatische ervaring”

In de marge in Deviltime rond de partij van de Rode Duivels tegen Azerbeidzjan: het optreden van voetbalanalist Jan Mulder vrijdagavond als ‘Mystery Queen’ in het éénmalige VTM-programma ‘Make Up Your Mind’. “Ik zag dat die mensen (drag queens, nvdr) vervolgd worden op straat en wou een ‘voorbeeldig’ standpunt innemen”, legde de Nederlander zijn beslissing om deel te nemen uit. “Ik vind het wel een vrolijke soort van kunstvorm. Ik heette ‘Joanna Golddigger’... naar mijn vrouw, die Johanna heet.”