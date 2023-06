KIJK. "Ik ben geschokt, Thibaut voelde zich beledigd en teleurgesteld": Tedesco reageert op zaak-Courtois

KIJK. Tedesco reageert op de zaak-Courtois

Het vertrek van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels gisterenavond heeft al behoorlijk wat stof doen opwaaien. Vader Thierry Courtois probeerde de gemoederen nog wat te sussen door te stellen dat het om een knieprobleem ging waar de doelman al een tijdje mee sukkelt. “De dokters van Real Madrid en de bond hebben vanmorgen contact met elkaar gehad. Daarbij werden ook de beelden van zijn medische beeldvorming bekeken en op basis daarvan werd beslist om hem rust te geven.”

Maar die theorie verwijst bondscoach Domenico Tedesco resoluut naar de prullenmand. “Er is even over gepraat om het te verkopen als een blessure, maar dat gesprek heb ik snel stopgezet. Het ging enkel om de aanvoerderskwestie. Ik zou graag zeggen dat het anders was, maar ik kan niet liegen. Niet tegen jullie (de pers, red.) en niet tegen mijn spelers. Ik probeer spelers altijd te beschermen, maar dat is onmogelijk in deze situatie.”

“Ik ben geschokt”, vertelde Tedesco. “Samen hadden we beslist dat Romelu kapitein zou zijn tegen Oostenrijk en Thibaut morgen tegen Estland. Dat was oké voor iedereen, maar na de match wilde Thibaut me plots spreken en zei hij dat hij naar huis ging, omdat hij teleurgesteld was en zich beledigd voelde.”

De bondscoach heeft nog geprobeerd om Courtois om te praten, zo vertelt hij. “Want hij heeft een zware beslissing genomen. Ik heb hem gezegd dat hij nog twee dagen op de tanden moest bijten, maar zijn besluit stond vast. Het is heel jammer dat dit gebeurd is.”

De vraag is nu hoe het verder moet tussen Courtois en de Rode Duivels. Staat de deur van Tedesco nog open? “Het is niet het juiste moment om over de toekomst te spreken, want we hebben morgen een belangrijke wedstrijd. Kijk, in mijn ogen is hij de beste keeper van de wereld en ik hou van hem als keeper én als mens. We hebben een goede relatie. Voor mij is daar niets aan veranderd, maar hij heeft een zware beslissing genomen. Het moet ook bij mij nog inzinken. Daarna zien we wel.”

Na Tedesco nam Jan Vertonghen plaats op de persconferentie. Ook hij kreeg uiteraard vragen over het vertrek van Courtois. “Ik was natuurlijk ook verrast, het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Uiteraard leeft het in de groep, er is veel over gesproken. Het begon met geruchten en uiteindelijk werd het bevestigd door de coach.”

“Ik zou zoiets niet doen, maar ik ben ook nog nooit de beste keeper van de wereld geweest”, grijnsde Vertonghen. “Ik heb zelf een paar keer in de situatie gezeten waarin ik verwachtte aanvoerder te zijn en het dan niet was. Dat is niet tof, maar je probeert het een plaats te geven. Ik heb er nooit aan gedacht om om die reden te stoppen voor de Rode Duivels. Ik wist niet dat het zo diep zat. Het is sowieso een jammerlijke situatie.”

Hoe kijkt Vertonghen naar de toekomst van Courtois bij de nationale ploeg? “Thibaut is in mijn ogen de beste keeper van de wereld en superbelangrijk voor de groep. Ik heb hem er liever bij, maar het groepsproces is ook belangrijk. Dat is nu toch wel verstoord en er zal een oplossing voor gevonden moeten worden. Na morgen kunnen we alles even laten bekoelen en kan er hopelijk een oplossing gevonden worden. Maar het is een flinke deuk.”

