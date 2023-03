KIJK. Een high five van Lukaku en foto met De Bruyne: Rode Duivels maken in Basecamp tijd voor supporters

RODE DUIVELS “Binnen twee à drie jaar zijn dat vaste waarden”: wie past het Duivelse schoentje? Analisten over de mogelijke opvolger van Alderwei­reld

Nieuwe bazen, nieuwe wetten. En in dit geval ook nieuwe spelers. Bondscoach Domenico Tedesco weet meteen voor welke uitdaging hij staat. Wie past het schoentje van Toby Alderweireld in de defensie van de Rode Duivels? Stemmen over de nieuwe vacature in het elftal. “Het zijn er niet bijzonder veel, maar de jongens die staan te wachten, hebben wel heel veel kwaliteit.”