KIJK. Domenico Tedesco, die aangenaam verrast is door nieuwkomers: “Ik snap de kritiek op Lukaku niet zo goed”

Gevraagd naar de voorbije week, grijnsde Tedesco eens. “It was pretty hot.”

Om eraan toe te voegen. “Alles ging goed op training. We hebben de eerste dagen vooral gekeken op welke vlakken we onszelf konden verbeteren. Ik ben wel aangenaam verrast door de nieuwelingen (doelde op onder meer Deman en Al-Dakhil, red.). Ze doen het heel goed, trainen aan een hoge intensiteit.”

Tedesco ging voorts iets dieper in op de afwezigheid van Amadou Onana en vooral Kevin De Bruyne. “Iedereen weet hoe belangrijk zij zijn voor de ploeg. Kevin is de beste middenvelder ter wereld. Maar ik zal nooit klagen over iemand die er niet bij is. Ik zoek geen excuses, we hebben een goede kern. We zullen de afwezigheid van De Bruyne als ploeg moeten compenseren. Het is niet de bedoeling dat we druk leggen op één speler. Hetzelfde geldt voor het ontbreken van Onana.”

KIJK. Tedesco over Lukaku: “Ik snap de kritiek niet”

Een andere sterkhouder kwam vorig weekend niet ongeschonden uit de finale van de Champions League. Mentaal dan toch. Lukaku miste een enorme kans en moest de nodige kritiek incasseren. In welke ‘state of mind’ stapt de aanvaller straks het veld op? “Ik weet niet hoe Romelu zich voelt – ik kan het enkel proberen in te schatten. Dat zullen jullie dus aan hem moeten vragen. Maar ik heb met hem gepraat. En ik had eerlijk gezegd niet het gevoel dat hij het nodig had. Hij is stabiel en sterk. Weet je: ik was heel verrast door de kritiek die hij gekregen heeft. De manier waarop ook. Ik snapte het niet zo goed. Je kan kritiek hebben op een speler. Het voelde enkel raar aan in mijn ogen. ‘It was a little bit too much’. Een beetje te veel. Ik vind Romelu één van de beste aanvallers ter wereld en hij toont dat al tien jaar. Hij weet dat ik er zo over denk, hij voelt dat. We steunen hem volop, staan met de hele staf en ploeg achter hem.”

Vertonghen en Batshuayi

De bondscoach had voorts mooie woorden voor Jan Vertonghen – “Als er iemand 54 dagen zonder wedstrijd kan opvangen, dan hij wel met zijn ervaring” – en Michy Batshuayi. “Hij speelde een aantal wedstrijden op rij, scoorde en won de beker. In maart had ik te weinig kansen om hem aan het werk te zien. Niet vergeten dat hij geblesseerd was.”

En Tedesco besprak kort de transfer van Youri Tielemans naar Aston Villa. “Als Youri gelukkig is, ben ik gelukkig. Van buitenaf bekeken is Aston Villa een mooie club. Mét een fantastische trainer (Unai Emery, red.). Als hij je er absoluut bij wil...”

KIJK. Tedesco: “Genoeg kwaliteit om De Bruyne en Onana te vervangen”

Aan vakantie moeten de Rode Duivels op dit moment alleszins nog niet denken.

Niemand slaat Estland over

Bij Roberto Martínez – de vorige bondscoach – was er af en toe een mogelijkheid om een wedstrijd over te slaan in de interlandperiode van juni – zeker voor spelers die er een lang seizoen hadden opzitten. Tedesco maakte vrijdagmiddag duidelijk dat daar bij hem geen sprake van kan zijn. “Dat is inderdaad geen optie. Niemand gaat naar huis na de wedstrijd tegen Oostenrijk. Want welke boodschap stuur je als je één, twee of drie spelers laat vertrekken voor de wedstrijd in Estland? Dat die match niet belangrijk is? Dat is ze wel. Het zal zelfs zwaar worden. Spelers op vakantie laten gaan, zou een slecht signaal zijn. Niemand gaat ons cadeautjes geven omdat we België zijn. We gaan de kwaliteit en mentaliteit van iedereen kunnen gebruiken.”

Volledig scherm © BELGA