KIJK. De (weinige) hoogtepunten als Rode Duivel van Matz Sels, onder de lat in Estland

Na 54 dagen vakantie fit om Dendoncker te vervangen tegen Estland? Het ‘experiment’ Vertonghen onder de loep

Trainers en hun geheimpjes. Afgelopen week spuide Domenico Tedesco mist over de beschikbaarheid van Jan Vertonghen (36) voor de dubbele interland van de Rode Duivels. De waarheid over zijn fysieke problemen is nooit helemaal verteld. Relaas van een ‘experiment’.