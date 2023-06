KIJK. De goal van Lukaku en alle andere hoogtepunten in twee minuten

Rode Duivels vinden dat voetbal­bond verhaal over ruzie in kleedkamer tijdens WK niet goed aanpakte: “Er is amateuris­tisch gewerkt”

In ‘One for All’, de vierdelige documentaire van streamingdienst Amazon, blikken Romelu Lukaku (30), Thibaut Courtois (31) en Axel Witsel (34) uitgebreid terug op het WK in Qatar. Het trio toont zich daarin zelfkritisch, maar houdt ex-bondscoach Roberto Martínez zeker niet de hand boven het hoofd. “Hij had ons meer moeten pushen.”