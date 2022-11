KIJK. Daar zijn ook Kat en Ciro Mertens, net als zoontjes Eden Hazard: gezinsgeluk voor Duivels

KIJK. Vrouwen van Rode Duivels komen aan in Qatar

“Roberto ziet zijn spelers niet alleen als voetballers, maar ook als mensen”, klonk het daarover al bij de bond. “De bondscoach vindt het belangrijk dat de spelers in de best mogelijke omstandigheden presteren, en daar hoort ook tijd voor vrouw en kinderen bij.” Een groot verschil met zijn voorganger Marc Wilmots, die spelersvrouwen en andere afleiding in Brazilië liefst ver weg hield van zijn selectie “om geen ongerustheid te creëren”. Twee jaar later (het EK in Frankrijk van 2016) liet hij wel bezoek toe, in beperkte mate weliswaar.