KIJK. “Captain Lukaku!”: meegereisde Belgische fans laten weten wat ze van de zaak-Courtois vinden in Tallinn

Dat Thibaut Courtois niet veel zieltjes gewonnen heeft door het Belgische kamp te verlaten, is een understatement. Dat lieten ook de meegereisde fans van de Rode Duivels horen in Tallinn. Nadat Lukaku (30) als (gelegenheids)aanvoerder zijn eerste scoorde, scandeerden ze minutenlang ‘Captain Lukaku’ in de Le Coq Arena. Het zou niet bij die ene keer blijven.

Volledig scherm © Photo News / BELGA

Door niet Romelu Lukaku maar ‘Captain’ Lukaku te zingen, legden de fans er de nadruk op dat er op Lukaku wel steeds kan gerekend worden. Ook wanneer het Estland uit is en de zomervakantie voor de deur staat. Een moeilijk openingshalfuur van de Belgen veegde Lukaku eigenhandig van tafel. Door eerst zijn twee benen in de lucht te gooien en met zijn linker een voorzet van Vranckx in de verste hoek te deviëren. En vervolgens in te lopen op een voorzet van Theate. Op drie minuten tijd haalde Lukaku zonder verpinken de trekker over. Pang. Pang. Match gespeeld.

De jeugd bij de hand genomen ook. Hen behoed voor een hachelijke avond. Dat is hoe een kapitein, al dan niet voor de gelegenheid, hoort te zijn. Een innige knuffel van Tedesco was zijn deel. ‘Captain Lukaku!’, galmde er opnieuw door het stadion toen de Inter-spits, nog steeds eigendom van Chelsea, naar de kant werd gehaald in minuut 69.

Volledig scherm © Photo News

Zes jaar geleden had Lukaku nog het doelpuntenrecord van Paul Van Himst en Bernard Voorhoof in het vizier. Intussen zit Lukaku aan 2,5 keer zoveel interlandgoals. 75 stuks voor België - alsjeblieft. En richt Lukaku zijn steven op mannen van een nog andere grootorde. Na een onwaarschijnlijke reeks, waarin hij scoorde in vijftien (!) opeenvolgende EK- of WK-kwalificatieduels, komt hij heel dicht in de buurt van Neymar en Pelé.

Nog dit: toen Lukaku vervangen werd door Batshuayi, ging de kapiteinsband naar Carrasco. Met ook Vertonghen al naar de kant, kreeg Carrasco opvallend de voorkeur op Tielemans.

KIJK. Zo won België met 0-3 in Estland

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Kuusk kan Lukaku nauwelijks van de bal zetten. © AFP

Volledig scherm © BELGA