KIJK. Bromance tussen spits en bondscoach: Lukaku en Tedesco kunnen het nú al enorm goed met elkaar vinden

“Hij liet uitschij­nen dat hij bom had”: man dringt stadion binnen tijdens training Dui­vels-opponent Zweden

De Zweede nationale ploeg, vrijdag de tegenstander van de Rode Duivels, werd gisteren even opgeschrikt. Tijdens de training in de Friends Arena drong een man het stadion binnen. Volgens de politie sprak hij dreigende taal en volgens de veiligheidsmanager van de Zweede voetbalbond wilde hij zelfs doen uitschijnen dat hij een bom bij zich had. Een man van in de zestig werd intussen opgepakt.