KIJK. Antwerp-kapitein Toby Alderweireld in Deviltime: “Barcelona halen is realistisch”

De Antwerp -supporters kunnen opgelucht ademhalen. Zoals de schouderblessure van Toby Alderweireld nu evolueert, ziet het ernaar uit dat hij fit geraakt voor het eerste Champions League -duel van de Great Old in Barcelona. “Sterk ontwikkelde schouderspieren waren een voordeel.”

Alderweireld kwam ongelukkig op de schouder terecht in de return tegen AEK Athene en moest met pijnlijke grimas naar de kant. “Het deed extreem veel pijn”, zegt Alderweireld, die vandaag studiogast in ‘Deviltime’ voor de wedstrijd Azerbeidzjan - België. “Ik voelde meteen dat het niet goed was, mijn rechterschouder was ook volledig uit de kom.”

Het duurde zelfs een uur vooraleer de dokters van Antwerp de schouder weer in de kom konden duwen. “Maar eens alles terug op z’n plaats zat, viel het qua pijn ook meteen heel goed mee. Het geluk van goed ontwikkelde schouderspieren te hebben”, lachte Alderweireld. “Aan het begin van mijn carrière was een operatie sowieso noodzakelijk geweest. Met die strakke, stramme spieren die ik nu heb, hebben we dat gelukkig kunnen vermijden. Er is nu ook geen grotere kans op herval dan wanneer ik me wel zou laten opereren.”

Alderweireld kijkt trouwens enorm uit naar de Champions League-campagne met Antwerp. “We moeten ambitieus zijn en voor die derde plaats durven gaan. Barcelona, Porto en Shakhtar Donetsk vind ik een mooie loting. Ik wilde een sterke groep, maar wel één waarin we ambitieus mogen zijn. Dit is zo’n groep. Barcelona steekt erboven uit en zowel Porto als Shakhtar zijn sterke ploegen, maar dat zijn wij ook. Ik kreeg op de Bosuil al kippenvel van die hymne in de play-offs voor de Champions League. Met ons publiek er vol achter gaat het nóg intenser zijn.”

En wie weet, nadien een terugkeer bij de Rode Duivels? De man met 127 caps zet de deur voor een comeback alvast op een kier. “Ik heb nog contact gehad met bondscoach Tedesco, meteen na afloop van vorig seizoen. Ik heb aangegeven dat ik me in eerste instantie wil focussen op Antwerp, maar daarna zien we wel. Wie weet als de ploeg me nodig heeft...”

