Kevin De Bruyne siert op hilarische wijze kerstkaartjes van Rode Duivels

“It’s beginning to look a lot like Christmas.” Kerst komt steeds dichterbij en dat grijpt de Belgische voetbalbond aan om met enkele meer dan grappige online kerstkaarten rond de Rode Duivels uit te pakken. Vooral de afbeeldingen met Kevin De Bruyne, samen met Charles De Ketelaere, zijn een absolute voltreffer. Ook de broertjes Hazard, Meunier, Carrasco en Boyata zorgen in gepaste outfit voor een vrolijke kerstnoot.