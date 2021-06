Kevin De Bruyne reist niet mee naar Rusland voor openingsmatch Rode Duivels op EK

De primeur was voor Zijne Majesteit.

Koning Filip I: “Heb je niet te veel pijn?”

Kevin De Bruyne: “Een beetje. Maar ça va. Het gaat al veel beter.”

Koning Filip I: “En met de zon?”

De Bruyne: “Af en toe moet ik een bril dragen. Alleen gaat dat niet altijd.”

Koning Filip I: “Maar je gaat kunnen spelen?”

De Bruyne: “Ja. De tweede match. Hopelijk.”

Koning Filip I: “Ik ben zeer blij dat u terug bent.”

Helemaal terug is-ie evenwel nog niet. De Bruyne trainde ook op dag vier sinds zijn aankomst niet mee met de spelersgroep. Te vroeg, oordeelt het medische compartiment – zij hebben het licht nog niet op groen gezet. En dus keek De Bruyne andermaal toe langs de zijlijn. Zonder zonnebril dit keer. Een gunstige evolutie. Toch een béétje goed nieuws.

In het plastic zakje in zijn handen zaten nochtans voetbalschoenen, maar die bleven tijdens het kwartier open training onaangeroerd. Waarom ook risico’s nemen?

Bondscoach Roberto Martínez liet eind vorige week al vallen dat het “very unlikely” zou zijn dat De Bruyne de openingswedstrijd tegen Rusland ging halen. En afgelopen maandag was hij nog duidelijker in zijn communicatie. “Ik reken in principe niet op Kevin in de eerste wedstrijd.”

Martínez is ‘not in a hurry’. Liefst van al heeft hij een volledig fitte De Bruyne in de knock-outfase, waar elk detail beslissend kan zijn. Overmorgen tegen Rusland dient Lukaku het te forceren, met de hulp van een goeie Carrasco en een doorwinterde Mertens.

Op het eerste verdiep in het Martin’s Red Hotel in Tubize zal De Bruyne aandachtig toekijken. Haast in z’n eentje – de bubbel is plots drastisch verkleind. Hij had zijn start van het EK ongetwijfeld anders voorgesteld. De Bruyne stak in vorm. Werd genoemd als kandidaat voor de ‘Ballon d’Or’. Maar dan kwakte Rüdiger hem tegen de grond. De Bruyne beseft intussen dat het geen zin heeft om nu té snel te willen gaan. Een neus- en oogkasbreuk vraagt tijd. Zeker na een operatie. Ervaringsdeskundige Jan Vertonghen getuigde gisteren nog: “Een paar dagen nadat ik mijn oogkas had gebroken, speelde ik al opnieuw. Dat was niet zo’n goede beslissing. Na zo’n klap tegen je hoofd, doen twee weken rust goed.”

Vandaar ook dat De Bruyne niet zal meereizen naar Sint-Petersburg. Het zou meer kwaad dan goed doen – vliegen is vermoeiend. Dan beter de komende dagen in Tubize rustig verder werken, een individueel programma volgend. Hopend dat hij wedstrijdfit geraakt voor de tweede groepswedstrijd, in en tegen Denemarken. Al moeten we ook daar steeds meer rekening beginnen houden met het scenario van een invallersrol voor De Bruyne.

Om dan, eenmaal terug in Sint-Petersburg, – samen met Axel Witsel? – weer naar zijn beste vorm toe te groeien?

De knock-outfase van het EK begint over ruim twee weken.

Samen met Zijne Majesteit zouden ook wij heel blij zijn als Kevin De Bruyne tegen dan weer die kandidaat voor de ‘Ballon d’Or’ is.

