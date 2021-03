Kevin De Bruyne, maakt zich niet druk over korte voorbereiding op Wales: “Op zich verandert dit niet veel”

Rode Duivels Interim-coach Wales: “Op psycholo­gisch vlak kunnen recente onderlinge duels impact hebben” - Bale: “Het verleden telt niet voor de toekomst”

15:31 Wales is komende woensdag in Leuven de eerste opponent van de Rode Duivels in de voorronde van het WK 2022. “We kunnen België zeker pijn doen”, verklaarde interim-coach Robert Page vandaag. Gareth Bale, de sterspeler bij de Welshmen, verwacht dan weer dat zijn team veel zal moeten verdedigen.